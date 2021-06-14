ŞIRNAK'ta, polisin kent genelinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Haziran tarihleri arasında, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3,15 gram esrar, 1,99 gram metamfetamin, 99 gram eroin, 2 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 3 bin 162 paket kaçak sigara, 177 araç lastiği, 157 kaçak cep telefonu, 11 korsan oyun CD'si, 4 oyun konsolu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 35'i yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika