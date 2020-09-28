Son dakika haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 339 kaçak cep telefonu, 38 bin 400 sigara filtresi, 122 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.
?Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 28'i serbest bırakıldı.
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