Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

05.07.2022 00:58
Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Dağkonak köyü Cudi Dağı eteğindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Dağkonak köyü Cudi Dağı eteğindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Dağkonak köyünde özel bir firmaya ait kömür madeninde sabah saat 08.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada kömür madeninde operatör olarak çalışan Hekim Ercan, göçük altında kaldı. Madende çalışan işçiler göçüğü fark ederek jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Maden işçilerinin yardımıyla göçük altından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ercan'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Cudi Dağı, Şırnak, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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