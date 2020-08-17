ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14- 15 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS ve gençlik yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.