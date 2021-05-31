Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir

Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak

Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı