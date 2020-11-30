Son dakika haberleri: Şırnak'ta PKK operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şırnak'ta PKK operasyonu
30.11.2020 11:07
Son dakika haberleri: ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrolle serbest kaldı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrolle serbest kaldı. Emniyette 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 23-29 Kasım'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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