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Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı

15.02.2022 09:01
Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK merkez ile Cizre ilçesinde düzenlenen PKK operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

ŞIRNAK merkez ile Cizre ilçesinde düzenlenen PKK operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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İl Jandarma Komutanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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