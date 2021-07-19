Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 12-18 Temmuz'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3'ü soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi, 4'ü ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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