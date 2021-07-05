Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Haziran- 4 Temmuz'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i soruşturmanın yürütüldüğü kentteki ekiplere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 1'i tutuklandı . Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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