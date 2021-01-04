Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı

04.01.2021 10:55

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı
Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı
Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı
Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


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