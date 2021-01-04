Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Terör operasyonlarında iki zanlı tutuklandı
04.01.2021 10:55
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Son Dakika Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri kaza da durduramadı! Nefes kesen operasyonla yakayı ele verdiler Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi