Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
17.05.2021 11:33
Son dakika haberler: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 10 - 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK
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