Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 10 - 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK