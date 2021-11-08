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Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

08.11.2021 11:49
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen müşterek olarak 01 - 07 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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