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Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

28.12.2021 11:33
Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca şüphelilerin 6'sı adli kontrol şartıyla, 8'i de serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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