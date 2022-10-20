Cudi Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Cudi Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

20.10.2022 15:14

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı-Tuşimiya Deresi bölgesinde icra edilen arazi aramasında terör örgütü...

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ŞIRNAK - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı-Tuşimiya Deresi bölgesinde icra edilen arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu kapsamında, Cudi Dağı- Tuşimiya Deresi bölgesinde arazi araması neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde;

1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 1 adet RPG-7 roketatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet Zastava marka tabanca, 19 adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 adet antitank mayını, 1 adet telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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Cudi Dağı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cudi Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cudi Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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