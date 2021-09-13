Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 40 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 40 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 40 kişi gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda 1,35 gram esrar, 0,57 gram metamfetamein, 0,47 gram eroin, bin paket kaçak sigara, 181 adet cinsel içerikli ürün ve 28 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.