Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı

25.04.2022 18:16

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltıŞIRNAK Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı

ŞIRNAK Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 148 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 12,63 gram eroin, 0,96 gram metamfetamin, 9 bin 840 paket kaçak sigara, 4 bin 457 litre kaçak akaryakıt, 281 kilo kaçak çay, 310 adet puro, 106 kilogram nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 adet cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 adet güneş gözlüğü, 172 adet muhtelif inşaat malzemesi ve 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonlarda, 129'ü kaçakçılık, 18'i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 148 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Finans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 148 gözaltı - Son Dakika


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