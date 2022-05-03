Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

03.05.2022 09:55
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Son dakika habere göre Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 55 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 356 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 29'ü kaçakçılık, 22'si asayiş ve 4'ü ise terör suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

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Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika
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