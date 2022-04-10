Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri stant kurdu.
Ekipler, stantları gezen ziyaretçilere yürütülen faaliyetler ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.
Çocuk ziyaretçilere çeşitli hediyeler veren ekipler daha sonra ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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