Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 18:53
Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberler... Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri stant kurdu.

Ekipler, stantları gezen ziyaretçilere yürütülen faaliyetler ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Çocuk ziyaretçilere çeşitli hediyeler veren ekipler daha sonra ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhuriyet Meydanı, Şırnak, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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