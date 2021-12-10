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Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattı

10.12.2021 13:16
Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan şüpheli E.K, saldırı gününü aktardı.

Şırnak'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan şüpheli E.K, saldırı gününü aktardı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cizre ilçesinde Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, tutuklanan E.K. ifadesinde saldırının gerçekleştirildiği günü anlattı.

Saldırıdan yaklaşık 2 ay önce arkadaşı aracılığıyla kendisini Miraz olarak belirten kişiyle tanıştığını bildiren E.K, bu kişinin HDP içerisinde gençlikten sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünü aktardığını kaydetti.

Arkadaşının Miraz'ın Cizre ilçesinde gençleri bir araya getirerek, onlara silah, mühimmat ve maddi yardımda bulunduğunu, yeniden hendek barikat dönemindeki gibi terör örgütünü güçlendirmeye çalıştığını anlatan E.K, şöyle devam etti:

"Bu işlere girmek istemediğimi açıkça söyledim. Daha sonra bana telefon numarasını verdi. Şu an numarayı hatırlamıyorum. Telefonuma Miraz olarak kaydettim. Daha sonra ayrıldık. 2 Aralık'ta akşam saatlerinde ikametime yaklaştığım esnada Miraz yanıma geldi. Bana 3 kez gözaltına alınmama rağmen devlet ile anlaşarak serbest bırakıldığımı söyledi. Beni ajanlıkla suçladı."

Miraz'ın kendisine belindeki silahı gösterince korktuğunu iddia eden E.K, bu kişinin kendisinden açık bir hat almasını istediğini ve aldığı hattı ertesi gün Miraz'a teslim ettiğini ileri sürdü.

Miraz'ın elinde 3 telefon ve modem olduğunu düşündüğü bir cihazın olduğunu gördüğünü ifade eden E.K. ifadesinde, "Aldığım hattı cihazlardan birine taktı. O hat üzerinden bir kadınla görüştü. Bana gençlik yapılanması içinde yapacağı faaliyetlerden söz etti ve katılmamı istedi. Reddettim. Bunun üzerine bana ertesi gün bir uyuşturucu baronu ile görüşeceğini ve benim de yanında olmamı istedi. Ben de kabul ettim." dedi.

Şüpheli E.K, saldırının gerçekleştirildiği 4 Aralık'ta 17.00 civarında Ak Sokak'ta Miraz ile buluştuklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Miraz, alt sokaklarda bir yerde uyuşturucu baronu olduğunu, onunla görüşmeye gideceğini, benim de yanında olmamı istedi. Israrları üzerine korkudan teklifini kabul ettim ve yürümeye başladık. Bu sırada telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu açtığı zaman benden uzaklaşıyordu. 2-3 saniyelik, kısık sesle konuşmalar yapıp telefonu kapatıyordu. Genellikle geçtiğimiz sokakların isimlerine bakıyordu. Her sokakta telefonla görüştü."

Miraz ile daha sonra bir sokağa girdiklerini ve Miraz'ın kendisinden beklemesini istediğini kaydeden E.K, Miraz'ın yan sokağa hızlı adımlarla girdiğini belirtti.

Sokağa girince Miraz'ın görüş açısından çıktığını savunan E.K, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Görüş açımdan çıktıktan 4-5 saniye sonra birden fazla el silah sesi duydum. Birkaç saniye aradan sonra yeniden birkaç el silah sesi duydum. Mermilerin bana sıkıldığını düşünerek kaçmaya başladım. Peşimden Miraz'ın geldiğini gördüm. Korkudan daha hızlı koşmaya başladım. Yaklaşık 400-500 metre koştuk. Bizim evin yakınlarına kadar geldik. Burada Miraz beni durdurdu. Telefonumu istedi. Telefonum içinden hattımı çıkarıp sim kartımı bana verdi. Telefonumu cebine koydu. Ben ne olduğunu sorduğum zaman bana gülerek 'Benim işim tamamdır.' dedi ve ayrıldı. Ben de korktuğum için evime geldim."

Olaydan sonra amcasının evine yemek için gittiğini aktaran E.K, evde bulunan kişilerden Tahir Güven'in öldürüldüğünü öğrendiğini, Miraz'ın ateş ettiği kişinin Güven olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Evden dışarı çıktığında polisleri gördüğünü ve korktuğu için teslim olmadığını öne süren E.K. şöyle dedi:

"Olay gecesinde polis ekipleri tarafından ablamın evinde yakalandım. Olayın sonunda birinin öleceğini bilmiyordum. Korktuğum için Miraz'ın dediklerini yaptım ve yine aynı nedenle kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmadım. Kesinlikle Güven'in öldürülmesi olayında bir dahilim yoktur. Cinayet olayı hakkında herhangi bir keşif faaliyetinde bulunmadım. Güven'in öldürülmesi olayını Miraz gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp almadığına yönelik bilgim yoktur. İstenilmesi halinde Miraz ile olay günü geçtiğim yerleri ve olay mahallini kolluk kuvvetlerine gösterebilirim. Bu olayda yer almam için kimse bana para teklifinde bulunmadı. Kimse benim veya ailemin herhangi bir mensubuna banka hesabına para yatırmadı. Biz zaten varlıklı bir aileyiz. Böyle bir paraya ihtiyacımız yoktur."

Cihan Güven, AK Parti, Saldırı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şırnak'ta tutuklanan zanlı Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırı gününü anlattı - Son Dakika


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