Uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ve Uludere ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 126 gram eroin, 140 gram esrar, 63,57 gram sentetik uyuşturucu ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, firari 4 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.