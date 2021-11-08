Son dakika haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, yakalanan 30 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 30 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, 5,3 gram esrar, 3,45 metamfetamin, 2,3 gram eroin, 98 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 3 bin 335 paket sigara, 330 elektronik sigara, 273 cep telefonu aksesuarı, 211 şişe içki, 13 kilogram tütün, 4 cep telefonu ve 2 oyun konsolu ele geçirildi.

Yakalanan 30 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, 14'ü asayiş, 9'u kaçakçılık, 1'i terör ve 2'si resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.