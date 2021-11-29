Son dakika haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 2'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yapılan aramalarda, tabanca, 5 tabanca fişeği, 84,87 gram esrar, 32,2 gram metamfetamin, 1,2 gram eroin, gümrük kaçağı 860 paket sigara ele geçirildi.

İlde ayrıca, 15'i asayiş, 11'i kaçakçılık, 6'sı terör ve 2'si resmi belgede sahtecilik suçundan 34 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.