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Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 kişi gözaltına alındı

24.01.2022 12:53
Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, kaleşnikof, 2 şarjör, 61 fişek, 52 kilo 639 gram eroin, 52,92 gram esrar, 32,48 gram metamfetamin, 9 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 10 bin 435 paket sigara, 1654 litre akaryakıt, 754 kilogram çay, 41 cep telefonu, 742 inşaat malzemesi, 54 mutfak eşyası, 24 çift ayakkabı, 4 sahte para, 2 emtia ile sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Ayrıca 9'u kaçakçılık, 8'i asayiş, 3'ü terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 21 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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