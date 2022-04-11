Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 9,6 gram eroin, 5,49 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 2 bong düzeneği, kaçak 6 bin 8 paket sigara, 646 litre akaryakıt ile 23 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca, 19'ü kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 30 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.