Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı

11.04.2022 14:05
Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 9,6 gram eroin, 5,49 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 2 bong düzeneği, kaçak 6 bin 8 paket sigara, 646 litre akaryakıt ile 23 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca, 19'ü kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 30 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

YORUMLAR
500
Hatay'da künefe malzemeleri arasına gizlenmiş 1648 sentetik ecza bulundu Hatay'da künefe malzemeleri arasına gizlenmiş 1648 sentetik ecza bulundu Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Beşiktaş'da yaşanan değişimi Ceyhun Kazancı açıkladı! Larin, Pjanic ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor
14:01 Putin'in yeni generali Alexander Dvornikov için ilk yorum ABD'den geldi: Ukrayna'da gaddarlık yapan birisi
13:58 Mansur Yavaş "Bir belediye başkanı sadece işini yapmalı" derken İmamoğlu'nu mu kast etti?
13:57 Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
13:55 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:27 İslam Memiş'ten ağızları açıkta bırakacak seçim tahmini: Erdoğan 4 ayda ekibini değiştirip erken seçime 'evet' diyecek
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 14:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement