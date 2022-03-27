Son dakika haberleri! Şırnak'ta vefat eden askerin cenazesi Balıkesir'de defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şırnak'ta vefat eden askerin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

27.03.2022 18:25
Son dakika haberleri! Şırnak'ta vefat eden askerin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden tankçı er Enis Alkır'ın (20) cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden tankçı er Enis Alkır'ın (20) cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

Terhisine 80 gün kala yaşamını yitiren Alkır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Bağlarbaşı Camisi'ne getirildi.

Alkır'ın naaşı, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Enis Alkır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Yıldız, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

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Hudut Tugay Komutanlığı, Balıkesir, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şırnak'ta vefat eden askerin cenazesi Balıkesir'de defnedildi - Son Dakika


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