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Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

28.01.2022 10:09
Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı. Trafik polis ekipleri yolda kalan vatandaşların araçlarına kar zinciri takarak yardım etti.

Uludure ilçesinde bir aile, hayvanlarını yemlemek için yola çıktı. Eksi 10 derece havada yaklaşık 1 saat yolda mahsur kalan besiciyi gören trafik polis ekipleri, besicinin aracına zincir takmasına yardım edip yoluna devam etmesini sağladı. Çocuklarıyla yolda kalan aile, polis ekiplerine teşekkürlerini ilettiği belirtildi. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

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Uludere, Şırnak, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şırnak'ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti - Son Dakika
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