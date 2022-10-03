Son dakika haberleri... Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

03.10.2022 14:06
Son dakika haberleri... Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

Son dakika gündem haberi... ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-2 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 3 bin 90 paket kaçak sigara, 8 elektronik robot süpürge, 3 cep telefonu, piyasa değeri 745 bin TL olan 4 bin 243 hırdavat malzemesi ve 222 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika

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