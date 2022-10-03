Son dakika haberleri... Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-2 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 3 bin 90 paket kaçak sigara, 8 elektronik robot süpürge, 3 cep telefonu, piyasa değeri 745 bin TL olan 4 bin 243 hırdavat malzemesi ve 222 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.