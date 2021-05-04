Son dakika haberleri! Şırnak Valisi Pehlivan, voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor'u kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şırnak Valisi Pehlivan, voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor'u kutladı
04.05.2021 09:27
Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor'u tebrik etti.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediyespor'u tebrik etti.
Pehlivan, TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenen ve ikinci sırada yer alarak Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Cizre Belediyesporlu sporcu ve teknik heyeti makamında kabul etti.
Kendisine kupayı takdim eden ve takımın formasını hediye eden yöneticilerden Simko Dilsiz ve antrenör Cenk Yılmaz ile futbolcuları kutlayan Pehlivan, takıma Efeler Ligi'nde başarılar diledi.
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