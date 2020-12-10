Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü

10.12.2020 13:18
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 14'üncü haftada da sürdü.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 14'üncü haftada da sürdü. HDP'li bir grup tarafından engellenmeye çalışılan aileler, buna rağmen il başkanlığı önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir' sloganları attı. Şırnaklı kadınların 14'üncü haftadaki eylemi, HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

'NEREDE OLURSA OLSUN ÇOCUKLARIMIZIN PEŞİNDEYİZ'5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "Her hafta Şırnak'ta olan eyleme geliyorum. Çocuklarımız için geliyoruz. Ne hakları var bizim 14 yaşındaki çocuklarımızı götürmeye? Ailelerinden kaçırıyorlar, onlarla konuşturmuyorlar, göstermiyorlar. Çocuklarımızı bize vermedikleri sürece eylemimize devam edeceğiz. Caddelerde, sokaklarda, kapılarda olacağız. Çocuklarımıza kavuşana kadar ne uyuyoruz, ne oturabiliyoruz. İnsan hakları savunucuları da 'artık yeter' desin. Annelerin yüreği yanmasın. Bu anneler ağlamasın, çocukların yolunu gözlemesin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Yüreğimizi yaktılar. Ocaklarımızı söndürdüler. Tüm dünya bilsin ki 14 yaşındaki çocukları annelerinden koparıp, dağlara götürüyorlar. Bütün bunlar HDP'nin eliyle oluyor. Bütün bunlar HDP'nin yolunda gidenlerin ellerinde oluyor bunlar. Tek suçumuz fakir olmak. Bizim çocuklarımızı kaçırıyorlar, kendi çocuklarını okutuyorlar. Türk ve Kürtler kardeştir. Hepsi bu ülkede yaşıyor. HDP, bu siyaseti bıraksın. Fakirlerin çocuklarını kaçırmasınlar" dedi.  Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek de, "Yaşadığım sürece buraya geleceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum nerede olursa olsun gelsin bana ulaşsın. Devletimiz iyidir. Allah bu çocukları dağa götürenlerin belasını versin" diye konuştu.Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yapıp, sloganlar atarak HDP il binası önünden ayrıldı.

Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü - Son Dakika


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