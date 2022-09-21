Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı - Son Dakika
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Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı

21.09.2022 21:05
Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı

SIRP organize suç örgütü lideri Juvan Vukotiç'i silahlı saldırı sonucu öldürenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

SIRP organize suç örgütü lideri Juvan Vukotiç'i silahlı saldırı sonucu öldürenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile birlikte kendilerine yardım ettikleri tespit edilen 10 kişi daha gözaltına alındı.

Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen 'Skaljari' isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, 8 Eylül akşamı Şişli'de motosikletli iki kişinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, saldırıyı 'Kavac' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve saldırıda kullanılan 2 silah ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp mafya liderini öldürenler yakalandı - Son Dakika

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