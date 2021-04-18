Son dakika haberleri! Şişli'de evde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye 79 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Şişli'de bir evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişiye toplam 79 bin 13 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti.

Söz konusu adreste 4 oyun masası, oyun pulları, oyun kağıtları ve zarların bulunduğunu, içerideki kişilere çay servisi yapıldığını tespit eden ekipler, 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 79 bin 13 lira para cezası kesti.

Operasyondan sonra mühürlenen evin sahibine de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.