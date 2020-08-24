Son dakika haberleri: ŞİŞLİ'DE GECEKONDU YANGINI ALEVLER 4 BİNAYA SIÇRADI
Son dakika haberi: Şişli'de gecekonduda çıkan yangın büyüyerek çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı.
Şişli'de gecekonduda çıkan yangın büyüyerek çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan çatılara itfaiye ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Yangın, Feriköy Mahallesi Ceviz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında bir gecekondu da başladı. Yükselen alevler önce yandaki binanın dış cephesine ardından 4 binanın çatısına sıçradı. Yangın nedeniyle mahalleliler panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti. Kimisi dua ederken kimisi hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 22:55
Kaynak: DHA
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