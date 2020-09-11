Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Akın Kutlu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Maktulün annesi Figen Mays ve babası Randolp Ward Mays ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, dava konusu olayın meydana geldiği yerde görev yapan ve tanık olarak dinlenilen 3 polis memuru, sanık Kutlu'nun eylemini görmediklerini beyan etti.

Sanığın tanık olarak dinlenilen ailesinden anne Döndü Kutlu, ifadesinde olayı gördüğünü ancak oğlunun bıçakla değil yumrukla vurduğunu sandığını söyledi.

Bunun üzerine müşteki anne Figen Mays, "Neden oğlunuza engel olmadınız?" diye sordu. Tanık Kutlu bu soruya yanıt vermedi.

Duruşmada sanık avukatının beyanda bulunduğu sırada, müşteki avukatları savunma kapsamı dışına çıktığını belirterek, acılı bir annenin sabrını zorlayan ifadeler kullandığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.

Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.