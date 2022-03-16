ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA

16.03.2022 09:29

ŞİŞLİ'de kar yağışı nedeniyle yokuştan kayan iki otomobil, insanların arasından geçerek kaldırıma çarptı.

ŞİŞLİ'de kar yağışı nedeniyle yokuştan kayan iki otomobil, insanların arasından geçerek kaldırıma çarptı. Otomobillerin yokuştan kayması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazalar, Şişli 19 Mayıs Mahallesinde cumartesi günü meydana geldi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuştan kayan otomobil, insanların arasından geçerek kaldırma çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Aynı sokakta akşam saatlerinde de kayan otomobil duramayarak kaldırıma çarptı. Yokuştan kayan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kimseye çarpmamak için kaldırıma yöneldi. Sürücü, hızla kaldırıma vuran otomobilden yara almadan kurtuldu. Otomobilin kimseye vurmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA
ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA
ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA
ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA

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ŞİŞLİ'DE 2 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA ŞİŞLİ'DE 2 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE KARDA KAZA YAPAN OTOMOBİLLER KAMERADA - Son Dakika
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