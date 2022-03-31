Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada

31.03.2022 15:43

Şişli'de mazgal hırsızlığı kameradaİSTANBUL Şişli'de geçtiğimiz günlerde bir otelin önünden mazgal çalan 2 hırsız emniyet ekiplerince yakalandı.

Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Şişli'de geçtiğimiz günlerde bir otelin önünden mazgal çalan 2 hırsız emniyet ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde saat 12.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin girişindeki hava menfezi mazgalları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızları çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Çaldıkları mazgalları çekçek arabasına yükleyip olay yerinden kaçan A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu aynı gün saat 17.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin sorgusunun ardından A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı

Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada
Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada
Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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