Son dakika: Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı

18.07.2022 09:51

Son dakika 3. sayfa haberi... Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı Mecidiyeköy'de denetimi görünce koltuk altından emniyet kemerini geçiren taksici polise yakalandı Polis önce uyardığı taksiciye idari para cezası uygularken, taksicinin yanıtı "pes" dedirtti Şişli'de emniyet kemerini koltuğa takıp...

Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı

Mecidiyeköy'de denetimi görünce koltuk altından emniyet kemerini geçiren taksici polise yakalandı

Polis önce uyardığı taksiciye idari para cezası uygularken, taksicinin yanıtı "pes" dedirtti

İSTANBUL - Şişli'de emniyet kemerini koltuğa takıp üzerine oturan ticari taksi sürücüsü, polisi görünce tek şeridini hızlı bir şekilde boynundan geçirip cezadan kurtulmak istedi. Polis kurnazlık yapan taksiciyi önce uyardı ardından da cezai işlem uyguladı. Taksi şoförünün polise, "sürekli böyle kullanıyorum" demesi "pes" dedirtti.

Şişli Mecidiyeköy'de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, emniyet kemeri üzerine uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, durdurup evrak kontrollerini yaptıkları sürücüleri tek tek emniyet kemeri kullanımının öneminden bahsederek uyarılarda bulundu. Uygulama sırasında evraklarında eksik bulunan ve emniyet kemerini takmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı

Ekipler, uygulama noktasına doğru ilerleyen bir ticari taksi sürücüsünün hızlı bir şekilde emniyet kemerini boynundan geçirdiğini gördü. Polis içerisinde yolcusu bulunan ticari taksiyi durdurarak evrak kontrolü yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sürücüye emniyet kemerini çıkarmasını söyledi. Polis, "sürekli böyle kullanıyorum" diyerek kurtulmaya çalışan taksiciye cezai işlem uyguladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNİ ATEŞE VERİP BALKONDAN ATLADI, İTFAİYECİ SON ANDA KURTARDI Son dakika haberi | İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNİ ATEŞE VERİP BALKONDAN ATLADI, İTFAİYECİ SON ANDA KURTARDI Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:37 Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...
11:32 Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı
11:27 Ticaretin böylesi! İstanbul Havalimanı'nda satılan bir gofretin fiyatı, görenleri dumura uğrattı
11:14 Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim
11:04 Bakanlık asbestli geminin İzmir Aliağa'da sökülmesine izin verdi! Muhalefetten, "Tüm Türkiye zehirlenebilir" iddiası
10:58 Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı!
10:47 Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması: Erdoğan, hukuken bugün itibarıyla aday olabiliyorsa ben hayli hayli aday olabilirim
10:40 8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi
10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
09:38 Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 11:46:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement