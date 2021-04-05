Son dakika haberleri... Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Montrö bildirisinin yankısı sürerken bir bildiri de eski vekillerden! 96 ismin imzası var

ŞİŞLİ'de taksi ile geldikleri apartmandaki evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek senet çalan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüpheliler taksinin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 10 Şubat'ta Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı adreslerden bir taksiye binen şüpheli 3 kişi daha önce belirledikleri bir apartmanın önüne geldi. Şüphelilerden 2'si taksiden inerek apartmana girerken, diğer şüpheli takside bekleyerek gözcülük yaptı. Apartmandaki bir eve giren şüpheliler bir süre içeride kaldıktan sonra, bir cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek-senet çalarak aşağıya indi. Kendilerini bekleyen taksiye binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.