Son dakika haberleri | Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

06.10.2022 18:55

Son dakika haberler: Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada Şişli'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL - Şişli'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dakikalarca birbirlerini yumruklayan 2 şahsı çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken, güpegündüz yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi Raşit Rıza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan 2 genç bir süre sonra kavgaya tutuştu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, araya giren vatandaşlar tarafları güçlükle ayırmaya çalıştı. Dakikalarca birbirlerini yumruklayan şahısların o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga sonrasında şahıslar oradan ayrılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga
Kaynak: İHA

Şişli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement