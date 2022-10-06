Son dakika haberleri | Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Şişli'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL - Şişli'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dakikalarca birbirlerini yumruklayan 2 şahsı çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken, güpegündüz yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi Raşit Rıza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan 2 genç bir süre sonra kavgaya tutuştu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, araya giren vatandaşlar tarafları güçlükle ayırmaya çalıştı. Dakikalarca birbirlerini yumruklayan şahısların o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga sonrasında şahıslar oradan ayrılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.