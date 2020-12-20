Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada

20.12.2020 10:57
Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada, System.String[]

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'de iki şoförün trafikteki "Yolu neden kapatıyorsun" kavgasında silah çekildi.

ŞİŞLİ'de iki şoförün trafikteki "Yolu neden kapatıyorsun" kavgasında silah çekildi. Kavga eden iki şoförü ayırmaya çalışan kadın ise kavganın arasında kaldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Şişli Fulya Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre, bir markete mal götüren toptancı, kamyonetini yol ortasında durdurarak ürünleri indirdi. Bu sırada yoldan geçmek isten otomobil sürücüsü yolun kapatıldığını söyleyerek kornaya bastı. Yolun açılmaması üzerine bağırmaya başlayan otomobil sürücüsü "Yolu neden kapatıyorsun?" diyerek kamyonet şoförü ile tartışmaya başladı. Otomobilde bulunan bir kişinin de araçtan inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine toptancı kamyonetindeki sopayı alarak yol isteyen sürücünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü de arabasından silahını çıkararak bir el havaya ateş etti. Toptancının elindeki sopayı alan otomobil sürücüsü, bir elinde silah bir elinde sopa toptancıya saldırdı. Araya girenlere rağmen toptancı darp edildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, toptancının kamyonetinden sopayı alarak otomobil sürücüsünün üzerine yürümesi görülüyor. Silahını çıkaran otomobil sürücüsünün de kamyonet şoförünün elinden sopayı alarak onu darp etmesi görülüyor. Otomobilde bulunan bir kadın ise kavganın büyümemesi için uzun süre tarafları yatıştırmaya çalışıyor. Araya girenlerin yardımıyla kavga sonlandırılıyor. Otomobil sürücüsü ve arkadaşları da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

(Fotoğraf)


Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada
Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada
Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada
Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada
Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada

Otomobil, kavga, Şişli, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şişli'de trafik tartışmasında silah çekildi; o anlar kamerada - Son Dakika


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