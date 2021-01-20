Son dakika haberleri: Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Bir vatandaşın ihbarı üzerine hayvanların Cumayanı köyü yakınlarında olduğunu öğrenen ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Kendi çabalarıyla hayvanlarını bulamayan D.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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