Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

15.04.2021 00:09

Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Diyarbakır'da, kısıtlama saatinde bir sitede site sakini ile site yöneticisi arasında meydana gelen sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda 2 kişi yaralandı.

Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, kısıtlama saatinde bir sitede site sakini ile site yöneticisi arasında meydana gelen sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri, Enver T.'nin rahatsızlık verdiğine dair site yöneticisi Hasan E.'ye şikayette bulundu. Site yöneticisi Hasan E., durumu konuşmak üzere Enver T. ile görüştü. Görüşme sırasında Hasan E. ile Enver T. arasında tartışma çıktı. Enver T., tartışma üzerine arkadaşlarına haber verdi. Enver T.'nin arkadaşlarının siteye gelmesiyle tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, site yöneticisi Hasan E.'nin akrabaları Rıdvan E. ile Süleyman E., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Site sakiniyle site yöneticisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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