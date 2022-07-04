Yangın çıkan iş yerinden görüntüler
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
ANKARA - Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtinde yangın çıktı.(2)
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Siteler'de yangın (2) - Son Dakika
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