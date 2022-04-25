Son dakika haberleri: Sıtma bulaşına dikkat: Her yıl yüzbinlerce kişi ölüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sıtma bulaşına dikkat: Her yıl yüzbinlerce kişi ölüyor

25.04.2022 11:47
Son dakika haberleri: Sıtma bulaşına dikkat: Her yıl yüzbinlerce kişi ölüyor

Son dakika haberine göre Dünyada her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan sıtma hastalığı, Türkiye'de görülen vakaların da yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Dünyada her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan sıtma hastalığı, Türkiye'de görülen vakaların da yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her yıl ortalama 250 sıtma vakasının yurtdışı kaynaklı olduğu ifade edilerek, "Türkiye'de yerli sıtma bulaşı sona ermiş olsa da halen yurtdışı kaynaklı vakalar tespit edilebiliyor. Dünyada her yıl yüzbinlerce can alan hastalığın ülkemizde de tekrar yayılma riski devam ediyor. Sıtmanın endemik olduğu ülkelere gidenler, paraziti oradan alarak hastalığa yakalanabiliyor. Her yıl ortalama 200-250 yurtdışı kaynaklı sıtma vaka bildirimi oluyor. Bu nedenle Bakanlık "Sıtma Eliminasyon Programı" faaliyetlerini sürdürüyor" denildi.

Türkiye'de tarih boyunca en önemli hastalıklarından biri olan sıtma ile mücadelenin Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladığı, Cumhuriyet döneminde daha da yoğunluk kazandığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 2000 yılında 11 bin 378 olan yerli sıtma vakası, 2005 yılında 2 bin 36'ya düşmüştür. Ülkemizde sıtmanın elimine edilebilme şartlarının oluştuğu kararına varılarak Sıtma Eliminasyon Programı başlatılmış ve büyük bir başarıya imza atılarak yerli sıtma bulaşı sona erdirilmiştir. Halen sadece yurtdışı sıtma vakaları bildirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

(Hasan Ay - İHA)

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İl Sağlık Müdürlüğü, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sıtma bulaşına dikkat: Her yıl yüzbinlerce kişi ölüyor - Son Dakika


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