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Son dakika haberleri... Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bilimsel araştırmasına TÜBİTAK desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bilimsel araştırmasına TÜBİTAK desteği

14.09.2021 12:41
Son dakika haberleri... Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bilimsel araştırmasına TÜBİTAK desteği, System.String[]

Son dakika haberler... Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), kendi enerjisini üretebilen, şarj ihtiyacı olmadan çalışabilecek akıllı kol saatleri, adım sayan, nabız ölçen ve uyku takibi yapan akıllı bileklikler gibi cihazlar geliştirecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), kendi enerjisini üretebilen, şarj ihtiyacı olmadan çalışabilecek akıllı kol saatleri, adım sayan, nabız ölçen ve uyku takibi yapan akıllı bileklikler gibi cihazlar geliştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fuat Erden'in yürütücülüğünde başvurusu yapılan "Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi" adlı projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilimsel olarak desteklenmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erden, günümüzde enerji ihtiyacının yüzde 80'inin fosil yakıtlardan sağlandığını belirtti.

Fosil yakıt kullanımının çevreye ciddi zarar verdiğini ve yenilenebilir olmadığından er ya da geç tükeneceğini aktaran Erden, "Ayrıca, fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan enerjinin yaklaşık yüzde 66'sı da atık ısı olarak atılmaktadır. Termoelektrik malzemeler, sıcaklık farklarının direkt elektriksel voltaja dönüştürülebilmesi ile bu atık ısılardan enerji üretebilme potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Salih Özbay'ın da proje ekibinde araştırmacı olarak yer aldığı proje hakkında bilgiler veren Erden, şunları kaydetti:

"Geliştireceğimiz KNT/kopolimer kompozitlerimiz oda sıcaklığında yüksek verimli, esnek, insan ve çevre dostu termoelektrik malzemeler olacağından gündelik hayatta kullanabileceğimiz, başka bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan yalnızca insan vücudu ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkından kendi enerjisini üretebilen, şarj ihtiyacı olmadan sorunsuzca çalışabilecek akıllı kol saatleri veya adım sayan, nabız ölçen ve uyku takibi yapan akıllı bileklikler gibi cihazların geliştirilmesinde öncü olabileceğini düşünmekteyiz."

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise özellikle savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji geliştirme ve bilgiyi ürüne dönüştürme misyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yeni nesil, girişimci ve genç bir üniversite olduklarını belirten Kul, "TÜBİTAK tarafından bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen bu projemiz de ileri teknoloji geliştirme ve bilgiyi ürüne dönüştürme misyonumuzla paralel bir çalışmadır. Proje yürütücüsü Erden ve proje araştırmacısı Özbay hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Teknoloji Üniversitesi, Enerji, Fosil, Sivas, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika haberleri... Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bilimsel araştırmasına TÜBİTAK desteği - Son Dakika


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