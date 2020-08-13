Son dakika haberleri: SİVAS Sivas'ta, koronavirüs hastalarına evde denetim
Son dakika haberine göre Sivas'ta, koronavirüs hastalarına evde denetimSİVAS'ta polis ekipleri koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde gözlem altında tutulan hastaları denetleyerek uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuyor.
Sivas'ta, koronavirüs hastalarına evde denetim
SİVAS'ta polis ekipleri koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde gözlem altında tutulan hastaları denetleyerek uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuyor.
Kentte son günlerde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve durumu iyi olup evde gözlem altında tutulan hastaların denetimleri de polis ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri özel kıyafetlerini giyerek testleri pozitif çıkan hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Hastaların karantina kurallarını ihlal edip etmediklerini kontrol eden polis ekipleri hastalara uymaları gereken kuralları hatırlatıyor. Karantina kurallarını ihlal edenlere ise İl Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:40
Kaynak: DHA
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