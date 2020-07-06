Son dakika haberleri... SİVAS Suda boğulan çocukların cenazeleri, aynı tabut içinde ailelerine teslim edildi
Son dakika haberlerine göre Suda boğulan çocukların cenazeleri, aynı tabut içinde ailelerine teslim edildiSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aynı tabutun içine konularak ailelerine teslim edildi.
Suda boğulan çocukların cenazeleri, aynı tabut içinde ailelerine teslim edildi
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aynı tabutun içine konularak ailelerine teslim edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Adıyaman'dan Sivas'a gelerek tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti. Yaklaşık yarım saat süren aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalının içinde bulundu. Aile bireyleri tarafından sulama kanalında çıkarılan çocuklar sağlık ekiplerince ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AYNI TABUTA KONULDULAR
Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi'nden otopsi yapılmak üzere sabah saatlerinde Sivas kent merkezine sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Devran ve Ramazan Konaç'ın cenazeleri ailelerinin isteğiyle aynı tabuta konularak defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a götürüldü. Çocukların amcası İsmail Konaç, "Biz Adıyaman'daydık. Çocuklar kanal kenarında oynarken aniden suya düşmüşler. Kurtaramamışlar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:42 Kaynak: DHA
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