Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor - Son Dakika
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Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

23.03.2022 10:15

Son dakika gündem haberi... Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin kısmi de olsa arttığını bildirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin kısmi de olsa arttığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, 4 Eylül Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, yoğun kar yağışıyla su seviyesinin de yükseldiğini, baharda ciddi artış beklediklerini belirtti.

Bilgin, son yıllarda kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda şehrin su ihtiyacının yüzde 75-80'lik kısmı Tavra Deresi'nden, kalan kısmı da 4 Eylül Barajı'ndan temin edilmekte. Ancak şu anda şehri susuz bırakmamak adına 4 Eylül Barajı'nda ölü noktadan su veriyoruz. Allah'a şükürler olsun bu yıl Rabbim rahmetinden bizi geri bırakmadı ve yoğun kar yağışı oldu. İnşallah, baharda karların erimesiyle baraj debisinde yükselme bekliyoruz. Şu anda havaların ısınmaya başlamasıyla kısmi olsa da baraj havzasında artış var. Biz umut ve temenni ediyoruz ki bu seneki yağışlar ve bahar yağışları ile barajdaki su seviyesi artacak."

4 Eylül Barajı'nı desteklemek adına Hafik Pusat-Özen Barajı'ndan su temin edilmesi projesine de değinen Bilgin, "Su temin projesinin ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı ve inşallah müteahhit firma öncelikle ilk kısım olan 12 kilometrelik ve 50 kilometrelik projeyi hayata geçirecek. Bu projeyle Sivas'ın su sorununu çözmeyi amaçlıyoruz. Hemşerilerimizden hassaten ricamız, suyumuzu tasarruflu kullanmaları ve israf etmemeleridir. İnşallah kar yağışı ve devam eden projeyle Sivas'a su sorunu yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgin'e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve SİBESKİ Müdürü Faruk Karabal eşlik etti.

Sivas'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilenmiş ve ocak ayında barajdaki su miktarı güvenlik seviyesinin altına inmişti.

Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yükseliyor - Son Dakika


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