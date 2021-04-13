Son dakika haberleri: Sivas'ta 4 kişiyi öldüren sanığa, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

SİVAS'ta gönül ilişkisi bulunan Gülbeyaz Genç'in (40) evine gelerek; babası Turgut (65), eşi Döndü, oğulları Can Serkan (24) ve hamile eşi gelin Beyza Kandur'u tabancayla vurarak öldüren Dursun Denli (43), 'kasten öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Temmuz 2020'de Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Kandur ailesinin kızları olan ve eşi Selami Genç'ten boşanma aşamasında bulunan Gülbeyaz Genç ile Dursun Denli telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak Dursun Denli bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezi'ne başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun Denli hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Denli, iddiaya göre konuşmak amacıyla Gülbeyaz Genç'in ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde Dursun Denli ile Kandur ailesi arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Dursun Denli tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur, eşi Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen gelinleri Beyza Kandur'a ateş açtı. Evdekiler de bıçakla karşılık vermeye çalıştı. Ancak kurşunlara hedef olan Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı halde yakalandı. Dursun Denli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Tutuklu sanık Denli hakkında 'birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2'inci duruşması görüldü. Bugün yapılan ikinci duruşmaya, sanık Dursun Denli tutuklu bulunduğu Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Turgut, Döndü, Can Serkan ve Beyza Kandur'un yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Daha önceki savunmasını tekrarlayan sanık Denli, olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun 81'inci maddesi gereği kasten öldürmekten ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.