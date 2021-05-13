Anneleri telef olan 4 tilki yavrusunu sıkıştıkları menfezden itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde anneleri telef olan yavru tilkileri mahsur kaldıkları sulama havuzu menfezinden çevredekiler ve itfaiye ekipleri çıkardı.

Yalnızbağlar Mahallesi'nde araç çarpması sonucu telef olan tilkinin, sulama havuzu menfezine yavruladığını görenler durumu Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yavru tilkilerden ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, içerisi su dolu menfezin ortasına ilerleyen iki yavru ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Vatandaşlar, ıslanan 2 yavru tilkiyi saç kurutma makinesi ve battaniyelere sararak kurutmaya çalıştı.

Tilkileri kurtaranlardan Zülkif Kefli Demir, yavruların annelerinin araç çarpması sonucu telef olduğunu belirterek, yavruları kurtarmak için ailece seferber olduklarını belirtti.

Tilki yavrularının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.