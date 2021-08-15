Son dakika haberleri... Sivas'ta ayçiçeği tarlaları sarı ve yeşil tonlarıyla görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Sivas'ta Sıcak Çermik kaplıcalar bölgesinde görsel şölen sunan ayçiçeği tarlaları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 24 kilometre mesafedeki kaplıcalar bölgesinde 200 dönümlük alanı kaplayan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil tonlarıyla Sıcak Çermik'teki tesislere gelen misafirleri cezbediyor.

Doğal bir plato formundaki tarlaları görmeye gelen vatandaşlar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Ayçiçeği tarlalarında eşiyle fotoğraf çeken Vahide Bircan, Fransa'da yaşadığını ve her yaz memleketi Sivas'a geldiğini belirterek, "Bir hafta kadar Sıcak Çermik'te kaldık. Geçerken bu güzel görüntüye şahit olduk ve fotoğraf çektirelim istedik. Çok güzel bir yer. Memleketimiz bambaşka." dedi.

İstanbul'da yaşadığını anlatan gurbetçilerden Ömer Osman Şeker ise, "Her yaz memleketimize geliyoruz. Kaplıcalar bölgesine gelmişken Sivas'ımızın böyle bir doğa harikasıyla karşılaştık. Daha önce Trakya'da Edirne taraflarında görmüştük, burada da görünce çok mutlu olduk. Gerçekten çok güzel. Özellikle kızım çok beğendi. Köyü toprağı zaten çok seviyor. Fotoğraf çektirmek isteyen herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.